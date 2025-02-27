Pistons, Boston'ı 20 sayı farkla devirerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı!

Detroit Pistons, Boston Celtics'i 20 sayı farkla, 117-97 skorla mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Pistons, Boston'ı 20 sayı farkla devirerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı!
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27 Şubat 2025 09:33
Detroit Pistons, Boston Celtics'i 20 sayı farkla, 117-97 skorla mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Boston'a karşı 12 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Pistons'ta Malik Beasley 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asist kaydetti. Jalen Duren ise 13 sayı ve 11 ribaund ekledi.

Jayson Tatum Boston adına 27 sayı bulurken, Derrick White ve Payton Pritchard maçı 18'er sayıyla tamamladı. Celtics bu mağlubiyete dek üst üste altı kez, son 11 maçında ise 10 kez galip gelmişti.

Her iki takım da Cuma gecesi normal sezona devam edecek. Celtics ekibi Cleveland Cavaliers'ı, Pistons ise Denver Nuggets'ı ağırlayacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Raptors 91-111 Pacers
76ers 105-110 Knicks
Trail Blazers 129-121 Wizards
Thunder 129-121 Nets
Hawks 109-131 Heat
Clippers 122-117 Bulls
Kings 118-101 Jazz
Spurs 106-118 Rockets 


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