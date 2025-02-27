Detroit Pistons, Boston Celtics'i 20 sayı farkla, 117-97 skorla mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.Boston'a karşıPistons'ta Malik Beasley 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asist kaydetti. Jalen Duren ise 13 sayı ve 11 ribaund ekledi.Jayson Tatum Boston adına 27 sayı bulurken, Derrick White ve Payton Pritchard maçı 18'er sayıyla tamamladı. Celtics bu mağlubiyete dek üst üstekez, sonmaçında isekez galip gelmişti.Her iki takım da Cuma gecesi normal sezona devam edecek. Celtics ekibi Cleveland Cavaliers'ı, Pistons ise Denver Nuggets'ı ağırlayacak.Raptors 91-76ers 105--121 Wizards-121 NetsHawks 109--117 Bulls-101 JazzSpurs 106-