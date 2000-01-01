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Pistons, boşta kalan son Ball kardeşe bir şans verdi!

Detroit Pistons'ın, Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball ve New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un kardeşi olan LiAngelo Ball ile, garantisiz bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball ve New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un kardeşi olan LiAngelo Ball ile, garantisiz bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Ortanca Ball kardeş, bir NBA evi bulma konusunda bir şans daha yakaladı.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre LiAngelo'nun Pistons ile anlaşması tek yıllık ve garantisiz bir 'Exhibit 10' sözleşmesi.

Exhibit 10 sözleşmesi, oyuncuya bir antrenman kampı davetini garanti eden bir yıllık bir anlaşma ve takımın, bu anlaşmayı iki yönlü bir G League kontratına dönüştürme hakkı bulunuyor.

Ball, hiçbir normal sezon maçı oynamadığı UCLA'daki kısa bir üniversite kariyerinden sonra, 2018'de hiçbir takım tarafından Draft edilmemişti. Ball, geçtiğimiz sezonu Oklahoma City Thunder'ın G League takımıyla, çoğunlukla antrenman oyuncusu olarak geçirmişti.

Ball'un ağabeyi Lonzo ve küçük kardeşi LaMelo, sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak seçilmişlerdi.


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