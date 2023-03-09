Pistons, Bojan'ı sezon sonuna dek kenara almayı düşünüyor

Detroit Pistons'ın, aşil tendonunun durumu ile ilgili endişe ettiği Bojan Bogdanovic'i sezon bitene dek kadro dışı bırakmayı düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pistons, Bojan'ı sezon sonuna dek kenara almayı düşünüyor
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09 Mart 2023 16:02
Detroit Pistons'ın, aşil tendonunun durumu ile ilgili endişe ettiği Bojan Bogdanovic'i sezon bitene dek kadro dışı bırakmayı düşündüğü bildirildi.

Bu sezon aşil tendonundaki problemler ile uğraşan Bogdanovic, takımın son beş maçından sadece birinde 39 dakika forma giymiş ve 34 sayı kaydetmişti.

Pistons, son takas gününde önemli ölçüde ilgi gören Bogdanovic'i göndermemeye direnmişti.

Bogdanovic ve Pistons, sezonun başlarında iki yıllığı 39.1 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamışlardı.

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