Pistons, Anunoby ve Harris'i kovalayabilir!

Detroit Pistons'ın, Toronto Raptors'tan OG Anunoby'yi ve Philadelphia 76ers'tan Tobias Harris'i hedef alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pistons, Anunoby ve Harris'i kovalayabilir!
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18 Aralık 2023 13:36
Detroit Pistons'ın, Toronto Raptors'tan OG Anunoby'yi ve Philadelphia 76ers'tan Tobias Harris'i hedef alabileceği iddia edildi.

23 maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde bulunan Pistons, hem kısa hem de uzun vadeli geleceği hakkında birçok sorunun yanıtını arıyor.

The Athletic'ten James Edwards, Detroit'in takas yapma ihtimalini ydeğerlendirdiğini ve Anunoby ile ilgilendiğini belirtti. Ancak Pistons'ın önümüzdeki sezon için oyuncu opsiyonunu reddedebileceği düşünülen Anunoby'yi serbest oyuncu olduğunda takip edebileceğinin de altını çizdi.

Bir diğer potansiyel hedefin ise tanıdık bir yüz olan Harris olduğu açıklandı. Harris'in alınmasının Anunoby'den daha ucuza mal olabileceği ve Detroit'in kendisine daha aşina olduğu söylendi. Harris, 2015-16'dan 2017-18'e kadar Pistons'ta üç sezon forma giymişti.

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