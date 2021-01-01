Pistons, 1 no'lu Draft hakkını takas edebilir!

Detroit Pistons'ın, 2021 NBA Draftı'nda en üst noktadan takas yoluyla aşağı sıralara inme olasılığını araştırdığı iddia edildi.



Pistons, bundan üç hafta sonra yapılacak olan 2021 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimini yapacak takım olma hakkını kazanmıştı ve ekibin bu seçim hakkından çeşitli şekillerde faydalanmaya çalışabileceği düşünülüyor.



ESPN'den Jonathan Givony, Oklahoma State yıldızı Cade Cunningham'ın garanti olarak 1 numaradan seçilmesi gereken bir oyuncu olmadığını ve Pistons'ın zirvede seçim yapmaktan vazgeçme olasılığını araştırdığını bildirdi:



"Cunningham'ın, anladığım kadarıyla 1 numaradan seçilmesi garanti değil. Detroit, Jalen Green ve özellikle Evan Mobley'yi de içeren bir grup üzerinde durum tespiti yapmaya devam ederken, ortaya çıkan çeşitli takas fırsatlarını da araştırıyor."



ESPN'in Draft analisti ayrıca Oklahoma City, Cleveland, Houston ve New Orleans'ın olası bir takasta en üst noktaya çıkmak için neye ihtiyaç duyacaklarını değerlendirmek için teklifler yaptıklarını da sözlerine ekledi:



"Kaynaklara göre Cleveland, Houston, New Orleans ve Oklahoma City gibi takımlar, 1 numaraya yükselmek için ne yapılması gerektiğini değerlendirmek için teklifte bulunanlar arasında yer alıyorlar. Ancak bu görüşmeler halen erken aşamalarda ve herhangi bir takas gerçekleşme olasılığı da düşük. Eğer olacaksa, Draft zamanına çok daha yakın bir vakitte gerçekleşecek."



