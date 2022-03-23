Pistiolis: 'Zaman lazım'

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son haftasında Almanya'nın MHP Riesen takımına 64-58 yenilen Galatasaray Nef'te başantrenör Andreas Pistiolis, zor bir maç oynadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pistiolis, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kazanmayı bildiler. Bizim için zor bir maç oldu, kazanmak için çok fırsatımız vardı, elimizden geleni yaptık ama değerlendiremedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geldiğince motivasyonlarını korudular. Yeni bir oluşumdayız. Bu oluşumun gelişimi ve tamamlanması için bir süreç lazım. Oyuncularım beni, ben onları tanımaya çalışıyorum. Önümüzde daha çok karşılaşma olacak." diye konuştu.





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