Pistiolis'ten taraftara 'mücadele' sözü!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Andreas Pistiolis, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı her maçta galibiyet için mücadele eden bir takım oluşturacağının sözünü verdi.



Geçen sezon kötü giden ve Basketbol Süper Ligi'nde play-off'un dışında kalması muhtemel sarı-kırmızılı takımın başına geçtikten sonra önemli bir yükseliş yakalayan Yunan başantrenör, yeni sezonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Pistiolis, "Şu an kendimizi test etmeye devam ediyoruz. Hangi noktada olduğumuzu söylemek için henüz erken. Doğru adımlarla ilerliyoruz. Şu ana kadar oyuncularımın gösterdiği performanstan ve davranış biçiminden oldukça memnunum. Ancak biraz daha zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.



Herhangi bir sonuç veya galibiyet için söz veremeyeceğini dile getiren Andreas Pistiolis, "Ancak taraftarımızın gurur duyacağı bir takım kurmak ana hedefimiz. Onlara takımlarının her maç savaşacağına dair bir söz verebilirim." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon göreve geldikten sonra toparlanan takımı ile ligde 5 maça uzayan play-off yarı finalinde Anadolu Efes'e elendiklerini hatırlatan 44 yaşındaki başantrenör, "Her şeyin bana bağlanmasını kabul edemem. Oyuncularım çok büyük bir mücadele ve karakter ortaya koydu. Kulüp bu konuda birçok şey yaptı. Sonrasında sonuçlar geldi. Bu sezonki amacımız aynı. Olabildiğince tüm doğruları bir araya getirerek her maçı kazanmaya çalışacağız. Maçları kazandıkça gidebileceğimiz yeri söyleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Andreas Pistiolis, FIBA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Taraftarımız bizim gizli ama aslında gizli olmayan silahımız. Onların yardımıyla oldukça önemli şeyler başaracağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



- Galatasaray-Fenerbahçe ve Pistiolis-Itoudis rekabeti



Pistiolis, Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldıkları, Banvit'te ve CSKA Moskova'da yardımcılığını yaptığı, yeni sezonda da Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak vatandaşı Dimitris Itoudis ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:



"Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin büyüklüğünü anlatmak için bir koçun başka bir koça veya bir oyuncunun başka bir oyuncuya karşı verdiği mücadele olmasına gerek yok. İsmi bu derbinin büyüklüğünü yeterince anlatıyor. Biz de ne zaman onlarla oynayacak olsak taraftara bu maçın önemini gösterecek şekilde mücadele ettik. Yine bu karakteri gösterip en iyi şekilde mücadele edeceğiz."



- Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye



Yunan başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya elenmesini değerlendirdi.



Ay-yıldızlı takımdaki Galatasaraylı oyuncu Sadık Emir Kabaca'nın performansını yorumlayan Pistiolis, "Sadık, oldukça önemli genç bir oyuncu. Türkiye'nin önemli uzunlarını düşününce onun pozisyonunda rekabette çok fazla dakika almaması normal. Sadık çok genç ve önemli bir proje oyuncusu. İleride daha çok katkı verecektir. Onun da hedefi bu olmalı." diye konuştu.



Pistiolis, A Milli Takım'ın Fransa'ya elendiği maçla ilgili ise, "Türkiye-Fransa maçı, bir pozisyonun, basketin sonucu ne kadar değiştirdiğini gördük. Türkiye, Fransa'yı eleseydi çok rahat finale gidebilirdi." dedi.



2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında yolu Türkiye'ye düşen Pistiolis, Banvit'te geçirdiği 1 sezon ile günümüzdeki Türk basketbolunu kıyaslayarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'ye ilk geldiğimle şimdi arasında finansal açıdan çok büyük bir fark var. O zaman Avrupa'ya göre daha büyük bir bütçe ayıran birçok takım vardı. Şu anda iki THY Avrupa Ligi takımını (Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko) kenara bıraktığımızda üçüncü takım ile dokuzuncu arasında sadece ufak detaylar var. Play-off'a kalıp kalmama ufak detaylara bağlı. Bu da bir ligin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor. Tabii ki geliştirilmesi gereken şeyler her zaman vardır. Bu noktalara odaklanmak gerek. Kulüp organizasyonu ve ligin organizasyonu son derece iyi seviyede. Bu da iyi maçları beraberinde getiriyor."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ