Pist Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirildi.



İzmir Park Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğundaki mücadelede bugün maxi ve süper grup ikinci yarışları koşuldu.



Maxi Grup'ta 4 katılımcının yer aldığı yarışta ilk 3 sıra Barkın Pınar, Seda Kaçan ve Gökhan Kellecioğlu'ndan oluştu. Start alan 8 araçtan 7'sinin tamamladığı Süper Grup'ta ise ilk 3 sırada Metin Çalışkan, Ömer Şamlı ve Azizhan Kaya yer aldı.



İzmir Park Yarış Pisti'nde dün de mücadelede sıralama turlarının ardından maxi ve süper grup ilk yarışları yapılmıştı.



