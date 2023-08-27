Pist Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pist Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi
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27 Ağustos 2023 19:30
Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Park Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğundaki mücadelede bugün maxi ve süper grup ikinci yarışları koşuldu.

Maxi Grup'ta 4 katılımcının yer aldığı yarışta ilk 3 sıra Barkın Pınar, Seda Kaçan ve Gökhan Kellecioğlu'ndan oluştu. Start alan 8 araçtan 7'sinin tamamladığı Süper Grup'ta ise ilk 3 sırada Metin Çalışkan, Ömer Şamlı ve Azizhan Kaya yer aldı.

İzmir Park Yarış Pisti'nde dün de mücadelede sıralama turlarının ardından maxi ve süper grup ilk yarışları yapılmıştı.

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