Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı başladı!

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi bugünkü yarışlarla başladı.



Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda maxi grupta 7, süper grupta ise 12 araç mücadele etti.



Bugünkü idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar koşuldu.



Süper grupta ilk 3 sırayı Ümit Ülkü, Andrea Furci ve Fatih Selim Göçer elde ederken, maxi grupta ilk 3 Turgut Konukoğlu, Ümit Ülkü ve Barkın Pınar'dan oluştu. Süper grup ilk yarışı saat 16.30'da, maxi grup ilk yarışı ise saat 17.20'de koşulacak.



Süper grupta 3 aracın yarışı tamamlayamadığı organizasyon yarınki ikinci yarışlarla tamamlanacak.





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