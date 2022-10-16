Pist şampiyonası heyecanının son ayağı başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı sıralama turlarıyla başladı.



İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında ilk gün TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP'de serbest antrenman ve sıralama turu heyecanı yaşandı.



16 Ekim Pazar günü yapılacak yarışların ardından Türkiye şampiyonları belli olacak.



Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası'nın son yarışı da yarın gerçekleştirilecek.





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