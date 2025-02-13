Pist bisikletinde milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda tecrübe kazanacak

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmeyi hedefleyen milli sporcular, uluslararası müsabakalarla organizasyona hazırlanıyor.



Hem yol hem de pist bisikletinde boy gösteren milli bisikletçiler Mustafa Tarakçı ve Ramazan Yılmaz, elit kategoride pedal çeviriyor.



Milli sporcular, pist bisikletinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun çalışma sürecine girdi.



Hazırlıkları AA muhabirine değerlendiren Pist Bisikleti Milli Takımı Antrenörü Branko Filip, bu dönemdeki asıl amaçlarının, pist bisikletinde tecrübe kazanmak olduğunu söyledi.



Bu aşamayı iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Filip, "Genç yarışçılarımız için yeni bir tecrübe olacak. Büyük bir başarı için sporcularımıza baskı yapmıyoruz. Sonuçta tecrübe kazanacaklar ve iyi bir derece elde etmeleri için 2-3 yıl hazırlık aşamaları olacak. Bizim asıl hedefimiz, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar." dedi.



Filip, pist bisikletinde bu hafta Belçika'daki Avrupa Şampiyonası'na, ardından da temmuzda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.



"Sonuç alma konusunda acele etmiyoruz"



Genç bir takıma sahip olduğunu aktaran Filip, şunları kaydetti:



"Ramazan ve Mustafa ile organizasyona hazırlanıyoruz. Takım çok genç sporculardan oluşuyor. Takımımızın durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz iyi bir netice almak. Orada dünya ve olimpiyat şampiyonlarıyla yarışacağız. Ramazan daha çok genç. Avrupa Şampiyonası'nda genç kategoride yarışacak. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Sonuç alma konusunda acele etmiyoruz. Nasıl gittiğini göreceğiz. Belçika'dan bir madalyayla dönebiliriz."



"Oralara gitmek gurur verici"



Milli bisikletçilerden 20 yaşındaki Ramazan Yılmaz ise Belçika'daki şampiyonanın ardından temmuzda yapılacak organizasyona hazırlanacaklarını dile getirdi.



Bu turnuvada tecrübe kazanıp rakipleri görmek istediklerine değinen Ramazan, "ABD'deki 2028 Olimpiyatları'nda pist bisikletine katılmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar pist bisikleti kategorisinde bir başarı veya olimpiyata katılımımız yok. Oralara gitmek gurur verici. Sonuçta birçok milli bisikletçi arasından seçiliyoruz." diye konuştu.



19 yaşındaki milli sporcu Mustafa Tarakçı da pist bisikletinde Türkiye'yi temsil edecek 2 bisikletçiden biri olmanın gurur verici olduğunu, güçlü rakipler karşısında zorlu geçecek müsabakalarda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



