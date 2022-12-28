Pisa'dan Olimpiu Morutan kararı

Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı genç oyuncu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR



Rumen basınından Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olarak kalmasını istediği yazıldı.



İTALYA'DA YILDIZLAŞTI



Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro karşılığında Steaua Bükreş'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.





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