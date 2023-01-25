Pisa'dan Morutan için resmi teklif

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Romen medyasından Prosport'un haberine göre Pisa, Morutan'ın sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklif etti.



Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda Pisa bu kış transfer döneminde Olimpiu Morutan'ın bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu durumu kendi içinde değerlendirmesi bekleniyor.



Sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın teklifi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu. Galatasaray, Romen orta saha oyuncusunun bonservisi için FCSB'ye 4.1 milyon Euro ödemişti.



