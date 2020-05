Pis Yedili Esma Sultan kimdir? Ayşegül Aldinç hayatı, kaç yaşında

Pis Yedili dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu dizide Esma Sultan karakterini canlandıran oyuncu Ayşegül Aldinç dikkat çekti.Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Baba tarafı Boşnak'tır.[2] Cihangir semtinde büyüyen Aldinç annesinin tayinleri nedeniyle orta öğrenimini Taksim, Kocamustafapaşa ve Feriköy semtlerindeki okullarda tamamladı. Liseyi Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'nda bitirdi. Ardından Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi. Mezuniyetinden kısa süre sonra Anafartalar Ortaokulu'nda resim, İstanbul Akaretler ortaokulunda müzik öğretmenliği yaptı.[3] Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane; 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım attı.TRT'nin spikerlik sınavları için Ankara'ya giden Aldinç, o sırada yapılan Eurovision elemelerine de katıldı ve yarışmaya hak kazandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 1981 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyla temsil etti. Yıldız Porselen Fabrikası'nda altı yıl desinatör olarak çalışan Aldinç, 1985'te gazinolarda sahne almaya başladı.[4] Bu dönemde Atilla Özdemiroğlu ile hazırladığı ilk albümünü içine sinmemesi nedeniyle yayınlamadı. Ardından ilk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkardı. Kara Sevda şarkısı ve edindiği imajı ile çıkış yakaladı.[5] 1985 - 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesinde, Sovyetler Birliği'nde, ABD'de, Çin'de ve Ortadoğu ülkelerinde konserler verdi. İstek Vakfı ve Kıbrıs Gazeteciler Derneği tarafından Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görüldüKamera karşısına ilk kez 1985 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği TRT dizisi Acımak'ta rol alarak geçti. 1987'de Şerif Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.Pis Yedili, Türk gençlik ve komedi dizisi. 25 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de gösterime girmiş, 24 Haziran 2014 tarihinde yayından kaldırılmış ama 6 yıl sonra 10 Haziran 2020 yılında kalan 4 bölümünün yayınlanmasına karar verilmiştir.Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.Asıl adı Esma Mısıroğlu'dur. Okulun müdüresidir. Pis Yedili'yi okulda istemez. Eskiden okulun sahibi Nedim Bey'i sevmiştir fakat artık Dizel'den Hoşlanır. Evlenemediği için her evleneni kıskanmaktadır. Dizel'le evlenmeye karar vermişlerdir ama Dizel nikâh masasında onu terk etmiştir.Okulun hizmetlisidir. Ayrıca Karabiber'in annesidir. Hasan Paşa ile evlidir.Okulun yardımsever müdür yardımcısıdır. Songül ile evlidir.Sessiz sakin bir kişiliktir. Sürekli kulaklıkla kendi benliğini dinlemektedir. Pis yediliye sonradan girmiştir. Cimbom'a aşıktır.Asıl adı Günçiçek Seymen. Galatasaraylı olduğu için ve adı-soyadının ilk harfleri GS olduğu için arkadaşları ona Cimbom der. Annesi tarafından zorla Fatih'le nişanlanmıştır. Güney duyunca onu ve pis yediliyi bırakıp kaçmıştır. Güney'i unutmaya çalışmaktadır. Günçiçek nişanı atmıştır. Fatih bunu duyunca Günçiçeği kandırarak bayıltıp kaçırmıştır. Pis yedili onu Rüzgar ile kurtarmaya gitmiştir. Sonra Fatih silahını çekip Rüzgâr'ı vurmuştur. Rüzgâr'a aşık olmaya başlamıştır.Asıl adı Sevil Öztürk'tür. Kız olmasına rağmen erkek gibidir, kavgacıdır. 25. bölümde Mert'e aşık olmuştur. Mert'le çıkmaktadırAsıl adı Mert Karatütün'dür. Pis Yedili'nin en asabi üyesidir. Annesi ile babası kan davasına kurban gitmiştir. Dedesiyle birlikte yaşamaktadır. Gülcan'la sözlüydü ama 56. bölümde ayrıldılar. Herkese atarlanır. Sevil'e bir türlü açılamamış, en sonunda 72. bölümde sevgisini açıklamıştır. Songül ile araları hiç iyi değildir. Sevil'e aşıktır ve sevgilidirler.Asıl adı Neşe Babacan'dır. Pis Yedili'nin dedikoducu üyesidir. Cimbom ve Karabiber onun en iyi arkadaşlarıdır. Dedikoduda bir numaradır. Can'la ilişkileri vardır. 46. bölümde ilişkileri ortaya çıkmıştır. 51. bölümde ilişkileri bitmiştir. 64. bölümde Can ile tekrar çıkmaya başlamıştır. 65. bölümde ayrılmıştır. Bertan'a aşıktır 94. bölümde Bertan ile sevgili olmaya başlamıştır.Asıl adı Peker Canaydın'dır. Albino hastasıdır. Ayrıca bilgisayar ile çok yakından ilgilenir. Bu yüzden arkadaşları ona PC der. Profesyonel bir hackerdır. Beril'e aşıktır.İkoncanlar'ın lideridir. Pis Yedili'lerden nefret eder. Elçin'e deliler gibi aşıktır. Şımarıktır. Elçin'i hala seviyordur.Zengindir, züppe değildir. Okulun başkanıdır. Güneyin kuzeni Ceyhun'a aşık olmuştur. Zeynep'ten nefret eder. Zeynep yüzünden Ceyhun ile kısa süre ayrı kalmışlardır ama çok zaman geçmeden barışmışlardır.Asıl adı Damla Tezcan'dır. Tipik zengin kızıdır. Sürekli Melis, Beril, Elçin ve Alice'le takılır. Eskiden Trafo'ya aşıktı. Ancak şu an Etkin'le çıkıyorlardır. Şımarık havalı sürekli cep telefonuyla ilgilenen bir kızdır.İkoncanlar'ın aptalıdır. Bu yüzden Orço ile çok iyi anlaşır. Furkan ve Etkin'le takılır.Babası Türk annesi Yunan olan sarışın kız Alice Dilkopat, Beril, Melis ve Elçin ile takılmaktadır. Alice'e hayran olan Orço, Alice'i tavlamak için türlü türlü şeyler yapar. Ama her seferinde başarısız olur. Orço'dan nefret ediyordur. Temmuz'dan hoşlanmaktadır.Okulun Biyoloji hocasıdır. Bütün erkeklerin kendi peşinde koştuğunu sanır ama kendisi erkeklerin peşinde koşar. Erkeklerin ufak bir hareketlerini gördüğü zaman yanlış bir şey olacağını sanır ve "Öyle yapacağını sanıyorsan avucumu yalarsın." diye avucunu gösterir. Halil Sezai'ye hem aşıktır hem de nefret ediyordur.Okulun müzik hocasıdır. Askerde kulağının dibinde bateri çalındığı için sağırdır. Fakat öğrencilerine kulağının dibinde bomba patladığı için sağır olduğunu söyler. Sağır olmasından dolayı önemli bir şey duyunca yangın tatbikatı olduğunu sanır.Güney ve Gülcan'ın babasıdır. Ceza evinden çıkmış, artık geride kalmış yılları çocuklarıyla geçirerek telafi etmeye çalışmaktadır. İleriki bölümlerde diziden ayrılmıştır.Güney ve Gülcan'ın annesidir. Kendi halinde, kocası ceza evinde iken çocuklarını bin bir zorlukla, evlere temizliğe giderek büyütmüştür. Günçiçek'ten ziyade Elçin'i sevmektedir. Tekirdağ'a taşınmışlardır.Günçiçek'in annesidir. Kızının zengin kocayla evlenmesini ister. Güney'i sevmez.Güney'in kuzenidir. İzmir'den İstanbul'a yatay geçiş yapmıştır. Güneylerin evinde kalıyordur. Elçin ile çıkmaktadır ve ona aşıktır. Zeynep'ten nefret etmektedir. Zeynep yüzünden Elçin ile ayrılmışlardır. Sonrasında Elçin'le barışmışlardır. Fanatik bir Karşıyaka taraftarıdır.Pis Yedili'nin takıldığı Dizel Cafe'nin işletmecisidir. Pis Yedili ne zaman dara düşse yardımlarına koşar. Esma Sultan, kendisine aşıktır. Kaybetmemek için elinden geleni yapar. O da Esma Sultan'ı seviyordur. Esma Sultan'la evlenmeye karar vermiştir ama Esma'yı nikâh masasında terk etmiştir.Dilkopat'ın melakelerinden biridir. Hep Dilkopat'ın yanlış söylediği sözlerini düzeltir. Dilkopat ona "Türk Dil Kurusu" der. Peker'e aşıktır.Dilkopat'ın melakelerinin aptalıdır. Ona herhangi bir şeyi sorulduğunda "Muhattabım değil" diye cevap verir.Okulun edebiyat hocasıdır. Her konuşmasını kitap okur gibi söyler. Dilkopat(Damla), Melis, ve Beril'in onun adına Oya Bilir'e hep buluşma mesajı atmalarından dolayı Oya Bilir'in gittiği yerde Halil Sezai'nin gelmediğini görünce kafasından aşağı hep sıcak çay ve su dökmüştür. Oya Bilir'den korkuyordur.Asıl adı Orçun Çolak'tır. Adı ve soyadının ilk iki harfinden dolayı ona Orço derler. Anneanesiyle birlikte yaşar. Şakacıdır. Orço'ya Trafo "Turşu", Paşa "Gereksiz" der. İki lafından biri "Haybi" dir. Bir ortama girince hep "Kamiller" der, bazen de "Orço iki "O" ile" der. Biraz salak olduğundan Zeki ile takılır. Alice'ye deliler gibi aşıktır. Alice'in yanına gidince uzatarak "Aliiiice Calimero" der. Alice'de buna sinirlenip "Calimero değil Calimera" der. Sapıktır. Alice için türlü türlü numaralar yapar. Ama Alice, Orço'dan nefret ettiğinden bu numaralara kanmaz. Saçının ön tarafı hep dikiktir ve hep kısa pantolon giyer. Milano'da amcası olduğunu her fırsatta söyler ama kimse ona inanmaz. Aslında gerçekten Milano'da amcası vardır ama tımarhanenin Milano koğuşundadır. Temmuz'a gıcık olur.Makedonya'dan okula yeni gelmiştir. O da artık Pis Yedili'den biri olmuştur. İlk geldiği zamanlar Cimbom'dan hoşlanıyordu fakat şimdi Salça'ya aşıktır. Salçada Bertan'ı sevmektedir. Daha birbirlerine açılamamışlardır. 94. bölümde Neşe ile sevgili olmuştur.Esma Sultan'ın yeğenidir. İkoncanlara gıcıktır. Alice'den hoşlanmaktadır.