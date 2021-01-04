Pirlo'dan Giroud için transfer açıklaması

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Chelsea forması giyen Olivier Giroud için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pirlo'dan Giroud için transfer açıklaması
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04 Ocak 2021 19:07
Juventus'un teknik direktörü Andrea Pirlo, son dönemde performansıyla parlayan Fransız forvet Olivier Giroud üzerine açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın Ocak ayında Giroud için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

"YÖNETİMLE DAHA ÖNCE KONUŞTUK"

Genç teknik adam Andrea Pirlo açıklamasında; "Giroud, bizim için işe yarayabilecek bir forvet. Transfer pazarı açılıyor ve yönetimle beraber fırsatları arayacağımızı önceden söyledim. Rotasyonda bir forvetimizin daha olması çok iyi olurdu." dedi.

34 yaşındaki tecrübeli forvetin sözleşmesi Haziran asyında sona eriyor. Giroud, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 9 gol kaydetti.



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