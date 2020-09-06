'Pirlo'da Zidane'nın karizması var'

Andrea Pirlo şimdiden meslektaşlarını etkilemiş görünüyor. Juventus'un eski oyuncularından deneyimli teknik direktör Paolo Montero, ilk deneyimini yaşayacak meslektaşını övdü.



Montero, Pirlo'nun Siyah-Beyazlılar ile başarılı olacağına inanıyor ancak görece geldiğinde de şaşırdığını belirtiyor.



"HARİKA BİR KARİZMASI VAR"



Eski Juventus oyuncusu yaptığı açıklamada; "İtalya'da herkes Pirlo'yu seviyor. O çok zeki ve onu tanıma şansına eriştiğim için mutluyum. Pirlo sessiz bir adam ama harika bir karizması var. Eğer Real Madrid'deki Zidane ile kıyaslarsak aynı karizmaya sahip olduklarını düşünüyorum." dedi.



Uruguaylı Montero ayrıca vatandaşları Suarez ve Cavani'nin Juventus için mantıklı transfer hamleleri olacağını da belirtti.



Montero açıklamasında; "Bence Ronaldo, yanında Suarez gibi rakip defansı yoracak biriyle oynarsa daha iyi performans gösterecektir. Cavani, saha içinde daha hareketli bir oyuncu. Ronaldo'nun en iyi yıllarında Benzema'nın yaptığı işleri yapabilir." dedi.



