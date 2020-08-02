Pirlo ve Dida yeni kariyerlerine başlıyor

Juventus'un efsane futbolcularından Andrea Pirlo kulübüne antrenör olarak geri dönerek U23 takımının başına geçerken Milan'ın efsane kalecisi Nelson Dida ise kulübün U17 kaleci antrenörlüğünden A Takımına aynı görevle geçiş yaptı.



Juventus kulübü Andrea Pirlo'yu U23 takımının başına geçtiğini duyurarak çiçeği burnunda antrenöre imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Pirlo "Kulüpte antrenör olarak görev yapmayı hiç düşünmemiştim. Ben sahada olmayı seviyorum. Hayallerime ulaşmak istiyorum. Şimdi çocuklara Juventus'ta oynamanın ne anlama geldiğini öğretmeye çalışacağım" sözlerini kullandı.



Milan'ın U17 takımında kaleci antrenörü olan Nelson Dida'nın ise önümüzdeki sezon A takıma geçiş yapacağı belirtildi.



Dida'nın önümüzdeki sezondan itibaren görev yapacağı belirtilirken kararın teknik direktör Pioli tarafından verildiği ifade edildi.



