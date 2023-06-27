Pirlo'nun yeni adresi belli oldu!

Son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.



Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



34 MAÇTA 1.29 PUAN ORTALAMASI



Sezon başında Karagümrük'te göreve gelen 44 yaşındaki Pirlo, 34 maçta 1.29 maç başına puan ortalaması yakaladı. Ligde oynadığı 33 maçta 44 puan toplayabilen İstanbul ekibi, 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, bu sezon kalan üç maçını Kayserispor, Konyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı oynayacak.



JUVE'DE İSTEDİĞİNİ YAPAMADI



44 yaşındaki teknik adam Andrea Pirlo, Karagümrük'le geçen sezon çıktığı 31 lig maçında 9 galibiyet 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı. İtalyan teknik adam daha önce Serie A'da formasını giydiği Juventus'un hocalığını yapmış ancak beklentilerin altında kalmıştı.





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