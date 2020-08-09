'Pirlo, Lucescu'yla çalıştığı için çok şanslıydı'

Bir dönem Brescia forması giyen Marco Schenardi, Pirlo'nun o dönem Brescia teknik direktörü olan Mircea Lucescu ile çalıştığı için çok şanslı olduğunu düşünüyor.İtalyan efsane orta saha, profesyonel kariyerine 1996 yılında Brescia'da başladı. 1992 yılında Brescia akademisine katılan Pirlo, 1991-1996 yılları arasında A takımı çalıştıran Rumen teknik adamla çalışma şansı buldu.Schenardi yaptığı açıklamada; "" dedi.Andrea Pirlo, Juventus U23 takımının teknik direktörü olarak açıklanmasından kısa süre sonra, Sarri ile yolların ayrılmasının ardından A takımın başında getirildi.