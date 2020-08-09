'Pirlo, Lucescu'yla çalıştığı için çok şanslıydı'

Bir dönem Brescia forması giyen Marco Schenardi, Pirlo'nun o dönem Brescia teknik direktörü olan Mircea Lucescu ile çalıştığı için çok şanslı olduğunu düşünüyor.
İtalyan efsane orta saha, profesyonel kariyerine 1996 yılında Brescia'da başladı. 1992 yılında Brescia akademisine katılan Pirlo, 1991-1996 yılları arasında A takımı çalıştıran Rumen teknik adamla çalışma şansı buldu.
"TEMBEL OLMASINA RAĞMEN YETENEKLİYDİ"
Schenardi yaptığı açıklamada; "Pirlo, Lucescu gibi bir hocası olduğu için şanslıydı. Hoca, sezgisel olarak Pirlo'nun harika bir oyuncuya dönüşeceğini biliyordu. Tembel görünmesine rağmen, inanılmaz nitelikleri olan bir oyuncuydu." dedi.
Andrea Pirlo, Juventus U23 takımının teknik direktörü olarak açıklanmasından kısa süre sonra, Sarri ile yolların ayrılmasının ardından A takımın başında getirildi.
İtalyan efsane orta saha, profesyonel kariyerine 1996 yılında Brescia'da başladı. 1992 yılında Brescia akademisine katılan Pirlo, 1991-1996 yılları arasında A takımı çalıştıran Rumen teknik adamla çalışma şansı buldu.
"TEMBEL OLMASINA RAĞMEN YETENEKLİYDİ"
Schenardi yaptığı açıklamada; "Pirlo, Lucescu gibi bir hocası olduğu için şanslıydı. Hoca, sezgisel olarak Pirlo'nun harika bir oyuncuya dönüşeceğini biliyordu. Tembel görünmesine rağmen, inanılmaz nitelikleri olan bir oyuncuydu." dedi.
Andrea Pirlo, Juventus U23 takımının teknik direktörü olarak açıklanmasından kısa süre sonra, Sarri ile yolların ayrılmasının ardından A takımın başında getirildi.