Teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getiren Karagümrük, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Çizme basını, Karagümrük'ün İtalya Ligi'nden transfer yapmak istediğini öne sürdü. İstanbul ekibi buna göre Frosinone'den orta saha oyuncusu Matteo Ricci için görüşmelere başladı.



500 BİN EURO'YA SERBEST KALABİLİYOR



İtalya'dan Linchiesta sitesinin haberine göre; 28 yaşındaki futbolcuya Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo çok yakından ilgi gösteriyor. Haberde, 500 bin Euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcu için görüşmeler bu hafta da devam ettiği belirtildi. Karagümrük'ün oyuncuyu kiralama şansı bulunuyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Sözleşme konusunda görüşmeler devam ederken oyuncunun gelişimi ve performansının üst noktaya doğru gittiği de hatırlatıldı. Ricci, geçen sezon Serie B ekibinde 31 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.



MATTEO RICCI NASIL BİR OYUNCU?



28 yaşında ve 1.76 boyunda olan Matteo Ricci, hem sağ hem de sol ayağını kullanabiliyor. İtalyan futbolcu, önlibero mevkisinin dışında merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.



Matteo Ricci daha önce Pistoiese, Pisa, Perugia, US Pistoiese 1921, Salernitana, Frosinone ve Roma takımlarında oynadı. Futbolcunun kariyeri boyunca çıktığı 236 karşılaşmada 19 golü bulunuyor.





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