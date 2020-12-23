Pirlo: 'Favori Milan ve Inter'

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Juventus'a sahalarında 3-0 yenilip zirvenin 7 puan gerisine düşmelerinin ardından maç sonu basın toplantısında konuştu.



Pirlo, bu sezon Milan ve Inter'in gerisinde olduklarını ve şampiyonluk favorisinin onlar olduğunu belirterek genel durumlarını değerlendirdi.



Pirlo'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Oyuna yanlış başladık ve bunu devam ettirdiğimiz için sonuç kaçınılmaz oldu. Bu yenilgiden sonra dinlenmek için süremiz olacak ancak bu yaptığımız hataları değerlendrmek için bir süreç olacak. Düzelme çarelerine bakacağız. Güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ama şu anda zirvede Milan ve Inter varsa şimdiye kadar bizden daha iyi olduklarını gösteriyor. Favorinin onlar olduğunu inkar etmeyelim."



