Pirlo'dan transfer ve Ronaldo sözleri

"AYRILAN OYUNCULAR TERCİH"

"RONALDO İLE KONUŞMADIM"

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo, transfere ilişkin açıklamada bulundu.Kırmızı-siyahlıların Dünya Kupası nedeniyle Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, takımdan ayrılan oyuncular ve eksiklere ilişkin konuştu.Ayrılan oyuncuların kendilerinin ve yöneticilerinin tercihi olduğunu belirten Pirlo,ifadelerini kullandı.İtalyan teknik adam, takımda Türk kontenjanının eksikliğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:Kampta oldukça iyi çalıştıklarını anlatan 43 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu da dile getiren Pirlo, Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'ya ilişkin şu açıklamayla sözlerini tamamladı: