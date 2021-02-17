Pirlo: 'Bonucci ve Dybala Porto maçında yok'

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde konuştu.



İtalyan teknik adam karşılaşmanın basın toplantısında Porto maçına iki önemli eksikle çıkacaklarını söylerken, "Bonucci ve Dybala takımla birlikte seyahat etti ancak sahaya çıkmayacaklar. İkisinin de farklı sorunları var. Bu maçta yer almaları doğru olmayacak" bilgisini verdi.



Bu sezona katıldıkları tüm kupaları kazanma parolasıyla başladıklarını söyleyen Pirlo, "Herkes kazanmak istiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak buraya kadar nasıl geldiğiniz önemli. Şu ana kadar tüm kulvarlarda devam etmemiz ne kadar çok istediğimizin göstergesi." diye konuştu.



Bonucci'nin yokluğunda savunmada Merih Demiral'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.



Juventus ile Porto'yu karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı 17 Şubat Çarşamba günü Dragao Stadı'nda oynanacak.



