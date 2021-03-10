Pirlo: "Bana burada birkaç yıllık proje sunulmuştu"

Juventus'un hocası Andrea Pirlo, Porto maçı sonrası görevinin sona ermesine ilişkin herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pirlo: 'Bana burada birkaç yıllık proje sunulmuştu'
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10 Mart 2021 08:28
Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Porto'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maçın ardından konuştu.

İtalyan hoca maç sonu açıklamasında görevinin başında olduğunu belirterek görevinden alınmak gibi bir endişesi olmadığını dile getirdi. Pirlo açıklamasında, "Sarri'nin neden gönderildiğini ben bilemem. Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok" diyerek yönetime de mesaj göndermiş oldu.

Pirlo'nun yönettiği Juventus, Serie A'da 1 maçı eksik olarak zirveden 10 puan geride. İtalya Kupası'nda ise Juventus Atalanta ile Mayıs ayında final oynayacak.



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