Pirlo: 'Agnelli ile Allegri arkadaş! Bir şey yok'

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kulüp başkanı Andrea Angelli ile eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin buluşmasını yorumladı.



TuttoSport'un ortaya çıkardığı görüşmeyle ilgili olarak Pirlo, "Hayır, hayır düşündüğünüz gibi bir şey yok. Başkan Agnelli, bana Allegri ile sohbet ettiğini söyledi. Onlar doğal olarak arkadaş." ifadelerini kullandı.



"Futboldan öte, arkadaşlıkları devam ediyor." sözleriyle konuşmasını sürdüren Pirlo, "Yakın arkadaşım Paolo Maldini ile bir yerde denk gelsek, yemek yesek ve gazeteciler bizi görse demek ki benim Milan ile görüştüğüm anlaşılacak. Futboldan öte bazı arkadaşlıklar da var. Bunlar gayet normal şeyler." diyerek sözlerini noktaladı.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus, ligde ise zirveden 12 puanda uzakta kaldı.



