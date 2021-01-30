Pires: 'Özil bir efsane olarak Fenerbahçe'ye gitti'

"BU HİKAYEDE BİR SUÇLU YOK"

"BİR ARSENAL EFSANESİ OLARAK GİTTİ"

Arsenal'in efsane oyuncularından Robert Pires, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.Pires, "Bana göre Mesut Özil, bir Arsenal efsanesi. Bu kulüp için yaptıklarını unutmamalıyız. Kalitesiyle takımı yukarı çıkardı." dedi.Fransız yıldız, "Benim için bu hikayede bir suçlu yok. Arteta'yı da, Mesut Özil'i de tanıyorum. Menajer bir karar verdi, Mesut Özil de bunu kabul etmek zorunda kaldı ve kabul etti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü."Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşarak bir çözüm buldu ve sanırım herkes bu çözümden ötürü mutlu oldu." diyen Pires, "Özellikle, Mesut Özil bu çözüm nedeniyle en mutlu taraf bence. Kadronun dışında kalmak çok zordur. Bana göre Mesut Özil bir Arsenal efsanesi olarak Fenerbahçe'ye gitti." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.