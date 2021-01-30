Pires: "Özil bir efsane olarak Fenerbahçe'ye gitti"

Arsenal'in efsane oyuncularından Robert Pires, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pires: 'Özil bir efsane olarak Fenerbahçe'ye gitti'
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30 Ocak 2021 13:36
Arsenal'in efsane oyuncularından Robert Pires, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

Pires, "Bana göre Mesut Özil, bir Arsenal efsanesi. Bu kulüp için yaptıklarını unutmamalıyız. Kalitesiyle takımı yukarı çıkardı." dedi.

"BU HİKAYEDE BİR SUÇLU YOK"

Fransız yıldız, "Benim için bu hikayede bir suçlu yok. Arteta'yı da, Mesut Özil'i de tanıyorum. Menajer bir karar verdi, Mesut Özil de bunu kabul etmek zorunda kaldı ve kabul etti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BİR ARSENAL EFSANESİ OLARAK GİTTİ"

"Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşarak bir çözüm buldu ve sanırım herkes bu çözümden ötürü mutlu oldu." diyen Pires, "Özellikle, Mesut Özil bu çözüm nedeniyle en mutlu taraf bence. Kadronun dışında kalmak çok zordur. Bana göre Mesut Özil bir Arsenal efsanesi olarak Fenerbahçe'ye gitti." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 







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