Pique'den özel istek; 'Real Madrid alkışlamadı'

maçının ardından alkış konusu yeni bir boyuta taşındı. Daha önceaçıkladığı gibi Real Madrid, şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'yı alkışlamadı.Mücadelenin bitmesinin ardından Gerard Pique, mikrofonu eline alarak kulüp personelinden ilginç bir ricada bulundu.Gerard Pique, "Şampiyon olmamıza rağmen Real Madrid bizi alkışlamaladı. Bu sebeple personelden alkışlamasını isteyeceğim." şeklinde seslendi.Bunun üzerine sahanın ortasında koridor oluşturuldu ve Barcelonalı futbolcular, kazanılan şampiyonluk sebebiyle personel tarafından alkışlandı.