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Pique'den özel istek; "Real Madrid alkışlamadı"

Barcelona ile Real Madrid'in 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Pique, mikrofonu eline alarak personele seslendi ve koridor oluşturmalarını, takımı alkışlamalarını istedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pique'den özel istek; 'Real Madrid alkışlamadı'
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07 Mayıs 2018 00:47
Barcelona-Real Madrid maçının ardından alkış konusu yeni bir boyuta taşındı. Daha önce Zinedine Zidane'ın açıkladığı gibi Real Madrid, şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'yı alkışlamadı.

Mücadelenin bitmesinin ardından Gerard Pique, mikrofonu eline alarak kulüp personelinden ilginç bir ricada bulundu.

Gerard Pique, "Şampiyon olmamıza rağmen Real Madrid bizi alkışlamaladı. Bu sebeple personelden alkışlamasını isteyeceğim." şeklinde seslendi.

Bunun üzerine sahanın ortasında koridor oluşturuldu ve Barcelonalı futbolcular, kazanılan şampiyonluk sebebiyle personel tarafından alkışlandı.



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