Pique'den '12 Haziran erken' itirazı!

Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique koronavirüs sebebiyle La Liga'ya verilen aranın 12 Haziran'da sona erip sahaya dönmenin riskli olacağını belirtti.Pique konuyla ilgili yaptığı açıklamada ligin başlaması için daha uzun bir süre geçmesi gerektiğini belirterek, "Oyuncuların 12 Haziran'da başlamak konusunda endişeleri var. Acele edilmesini istemiyoruz. Uzun süredir duruyoruz ve hazırlık maçı bile oynamadık. İyi maç oynamak için iyi hazırlanmak gerektiğini düşünüyoruz. Biraz daha çalışmak bizim için kötü olmaz" diye konuştu.La Liga yönetimi de yakın zamanda yaptığı açıklamada acele etmeye niyetleri olmadığını ancak sezonu tescil etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söylemişti.