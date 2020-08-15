Pique: "Utanıyorum"

Barcelona'nın deneyimli oyuncularından Gerard Pique, Bayern hezimetinin ardından konuştu.

Pique: 'Utanıyorum'
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15 Ağustos 2020 00:13
Barcelona'nın Bayern Münih karşısında 8-2 mağlup olmasından sonra takımın kaptanlarından Gerard Pique sonuçtan utanç duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:

"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"



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