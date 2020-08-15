Pique: 'Utanıyorum'

Barcelona'nın Bayern Münih karşısında 8-2 mağlup olmasından sonra takımın kaptanlarından Gerard Pique sonuçtan utanç duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:
"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"
Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:
"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"