Pique: 'Guardiola'nın son sezonu çok zordu'

Barcelona'nın kaptanlarından Gerard Pique, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Pique, geçmiş başkan Bartomeu, Lionel Messi, Guardiola ve emeklilik kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.



MESSI'NİN AYRILIĞI



"Başkan Laporta Messi konusunda bizi bilgilendirmek için telefonla aradı. Ne olacağını görmek için bekliyorduk. Kaptanlar olarak yeni transferlerin kaydedilebilemsi için maaşlarımızı düşürdük. Ben de düşürdüm ama Messi'nin kalması için yeterli olmadı"



"SHAKIRA İLE ÇIKMAYA BAŞLAYINCA GUARDIOLA'YLA ARAM AÇILDI"



"Guardiola'nın son sezonunda takım içinde inanılmaz gerilim vardı. Mourinho hepimizi ister istemez yıpratmıştı. Pep Guardiola her konuda maksimum kontrol sağlamak istiyor. Shakira'yla çıkmaya başladığımızda aramız açılmıştı ve her şey değişti. O sezon çok acı çekmiştim"



"BARTOMEU EN KÖTÜ BAŞKAN MI BİLEMEM"



"Tarihin en kötü başkanı Bartomeu mu bilemiyorum ama benim oynadığım zaman içerisinde kesinlikle sıralamanın içinde olurdu. Herkes hata yapar ama onun zamanında Barcelona hiç olması gereken yerlerde değildi"



NE ZAMAN EMEKLİLİK DÜŞÜNÜYOR?



"Bu konuyu artık her sezon başlarken düşünüyorum. Bir süredir her başlayan sezonda 'bu sene son' diyorum. Takıma bir şeyler veremeyeceğimi düşündüğüm an bırakacağım. Barcelona'ya geldiğimde herkes bana 34 yaşıma kadar oynayamayacağımı söylerdi."