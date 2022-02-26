Pique: "Forvet oynasam 15 gol atardım"

Barcelona'nın 35 yaşındaki savunma oyuncusu Gerard Pique, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pique: 'Forvet oynasam 15 gol atardım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 09:36
Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique, Napoli galibiyetinin ardından röportaj verdi.

Pique yaptığı açıklamada Barcelona gibi oynayarak galibiyete uzandıklarını belirterek, "Barcelona uzun bir süredir gereken seviyede rekabete giremiyordu. Napoli galibiyetiyle köklerimize döndük" diye konuştu. Deneyimli stoper açıklamasında "Herkese, kendimize ve bizi dışarıdan görenlere yavaş yavaş geri dönüyoruz ve doğru yoldayız mesajı veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Pique açıklamasında esprili de bir mesaj verirken, "Ben bunu her zaman söyledim, her maç forvet olarak oynasaydım her sezon 15 gol atardım ama beni geriye doğru itip defans yaptılar" sözlerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.