Pique: 'Forvet oynasam 15 gol atardım'

Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique, Napoli galibiyetinin ardından röportaj verdi.



Pique yaptığı açıklamada Barcelona gibi oynayarak galibiyete uzandıklarını belirterek, "Barcelona uzun bir süredir gereken seviyede rekabete giremiyordu. Napoli galibiyetiyle köklerimize döndük" diye konuştu. Deneyimli stoper açıklamasında "Herkese, kendimize ve bizi dışarıdan görenlere yavaş yavaş geri dönüyoruz ve doğru yoldayız mesajı veriyoruz" açıklamasını yaptı.



Pique açıklamasında esprili de bir mesaj verirken, "Ben bunu her zaman söyledim, her maç forvet olarak oynasaydım her sezon 15 gol atardım ama beni geriye doğru itip defans yaptılar" sözlerini kullandı.





