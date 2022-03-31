Pique: 'Espanyol'u yenmek seksten bile daha iyi'

Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique, verdiği röportajda geçmişe dair samimi ve şaşırtıcı itiraflarda bulundu.



Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu'nun kendisiyle birlikte Messi, Xavi, Puyol, Iniesta gibi futbolcuları sosyal medya üstünden linç ettirmek için kulüp kasasından ödeme yapmasının ortaya çıktığı Barçagate ile ilgili görüşü sorulan Pique, "Messi'ye ve bana, yüzümüze karşı gelip yalan söyledi. Barçagate hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi ama her sözü yalanmış." dedi.



Hayatının bir gününü aktaran Pique, "Sabah 8'de kalkarım ve çocukları okula götürürüm. 9.30'da antrenman sahasında olurum. 11'de antrenman başlar. Ondan sonra Kosmos ofisine geçerim. 5-6'ya kadar oradayım. Ardından eve geçerim ve aile vaktim başlar." açıklamasını yaptı.



Katalonya'daki rakipleri Espanyol hakkında konuşan Pique, "Uzun süredir, Espanyol'un bütçesi kadar param var. Espanyol deplasmanını, Bernabeu'dan daha çok seviyorum. La Liga'ya yeniden yükselmelerine de çok sevindim. Onlara karşı katıksız bir öfkem var. Espanyol'u yenmek seks yapmaktan bile daha iyi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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