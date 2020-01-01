Pippen'ın Finaller MVP'si tercihi, LeBron James!

NBA efsanesi Scottie Pippen, NBA Finaller MVP'si ödülü için "açık tercihinin", Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olduğunu açıkladı.



2020 NBA Finalleri'nin dört maçında Lakers, Miami Heat'e karşı 3-1'lik bir seri üstünlüğü elde etmiş durumda ve bu da, Finaller MVP'si ödülünü kimin kazanabileceği sorusunu getiriyor.



Pippen, Lakers'ın seriyi kazanması durumunda Finaller MVP'sini kimin kazanması gerektiği konusunda şunları söyledi:



"Bütün takım, o lanet bubble'da oldukları için."



Scottie daha sonra şunu ekledi: "LeBron James'e şapka çıkarmalıyım. O benim açık tercihim."



Seri öncesinde, gözlemciler, Lakers NBA şampiyonluğunu kazanırsa ödülü James'in mi yoksa Anthony Davis'in mi kazanacağı konusunda bölünmüş görünüyorlardı.



LeBron, seride şu ana kadar maç başına 27.8 sayı, 11.0 ribaund ve 8.5 asist ortalamaları ile oynayarak, Lakers'a her kategoride liderlik ediyor. Bu arada Davis ise, arka arkaya beklenenden düşük seviyede hücum performansları göstermişti.



James, bu yıl Finaller MVP'sini kazanması durumunda, kariyerinde üç defadan fazla ödül kazanan Michael Jordan'dan sonra ikinci oyuncu olabilir.



