Pippen'dan, Jefferson'a cevap!: "Bir oyuncu olarak, sen kimdin?"

NBA efsanesi Scottie Pippen, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo ile ilgili eski NBA oyuncusu Richard Jefferson tarafından atılan tweet'e yanıt verdi.



Jefferson, Bucks yıldızını Pippen ile karşılaştırmış ve Doğu Konferansı'ndan geçmek için bir "Michael Jordan'a" ihtiyaç duyacağını belirtmişti:



"Giannis bir Pippen olabilir ... İşte söyledim! Jordan'ına ihtiyacı var."



Pippen, Jefferson'ın bu ifadesine, şu yanıtı tweet'ledi:



"Ben Giannis değilim, üst üste MVP ödülü kazanmadım (birkaç gün içinde alacaktır) ve o da ben değil. Asıl soru ... bir oyuncu olarak sen kimdin?"



JEFFERSON, AYRINTILI BİR YANIT VERDİ!



Jefferson, Pippen'ın yanıtından sonra, söylediklerinden "biraz pişman" olduğunu, ESPN'in 'Greeny' isimli programında şu şekilde dile getirdi:



"Bir oyuncu olarak ben kim miydim? Onların takımında kim olabilirdim? Caffey derdim sanırım. Jason Caffey olurdum.



Öncelikle şunu söyleyeyim ve Pippen'ı ne kadar sevdiğimi açıklayayım. Bir hafta kadar önce 'The Jump' programındaydım ve Scottie'ye 'O 72 maç kazanan Bulls kadrosundan kimseyi tanıma fırsatım olmadığı için bunu kimseye söyleyememiştim ama, biz Cavs ile Warriors'ı Finallerde yendiğimizde, sizin takımın hala tarihin en iyi takımı olarak unvanınızı koruduğumuz için, bize ne kadar minnettarsınız?' diye sormuştum.



'Bunun için minnettarım.' demişti. Ben de 'Bir efsane olduğun için, bu bir onurdur.' demiştim.



Bu açıdan baktığınızda, yanlış bilgilendirme gibi oluyor. Pippen bir efsanedir. Altı yüzük, gelmiş geçmiş en iyi 50 oyuncudan biri. Bu söylediğim, ona laf atmak için söylediğim bir şey değildi. Pip'i daha da tanıdıkça ve Last Dance'i daha çok izledikçe görüyorum ki, sanırım bu 'Jordan ve Pippen' durumunun, 'Batman ve Robin' olarak görülmesinden ötürü güceniyor. O yüzden bu açıdan bakınca, sözlerimden ötürü pişmanım."



"ONA JORDAN LAZIM" İFADESİNİ DE AÇIKLADI



Jefferson, Giannis için söylediği Pippen ifadesine de şu şekilde açıklık getirdi:



"Giannis hakkında söylediklerim için ise, sözlerimi geri almıyorum. Giannis, kariyerinin bu bölümünde, ne maç sonunda serbest atış atmasını, ne de son iki dakikada şut kullanmasını isteyeceğiniz bir adam. Bunu LeBron James hakkında da söyledim."



"LeBron James, dört kez MVP olmuş bir oyuncu. Final serisinde sayı, ribaund, asist, top çalma ve blok istatistiklerinde herkesi geride bırakan ilk oyuncu olmuştu, değil mi? Serideki en dominant ve en önemli oyuncuydu. Ama son şutu kim kullandı? Kyrie Irving. Kullanması gereken kişi de oydu. Kyrie bu tarz şutları hem o seride, hem o seriden önce ve sonra da sokmuştu."



"SHAQ'A DA BİR KOBE LAZIMDI!"



Jefferson, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:



"Giannis henüz o noktada değil. LeBron'un da o noktaya ulaşması ve öyle bir adamla bir araya gelmesi uzun zaman almıştı. Ve zaman zaman işi Kyrie'ye bıraktığı anlar oldu. Giannis'in de buna ihtiyacı var. Shaquille O'Neal, 48 dakika boyunca sahadaki en dominant oyuncuydu, ama o son iki dakika için Kobe'ye ihtiyacı vardı. Kobe o noktada herhalde takım arkadaşının ardından, dünyanın en iyi ikinci oyuncusuydu.



O yüzden bu ifadeyi kullandığımda, demek istediğim şey, kendisinin maç sonunu oynayabilecek bir adama ihtiyaç duymasıydı. Kyrie Irving, Damian Lillard ya da Jimmy Butler gibi. Jimmy son zamanlarda maç sonlarını harika oynuyor, Giannis'in de böyle birine ihtiyacı var. Ya böyle olacak, ya da takım arkadaşlarının o anlarda bir adım öne çıkmaları gerekiyor."



