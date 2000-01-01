Pippen'a göre, Heat'in Lakers'a karşı "avantajı" var!

NBA efsanesi Scottie Pippen, Miami Heat'in neden NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a göre avantajlı olduğunu açıkladı.



Pippen, Forbes'tan Chris Cason'a, Lakers ve Heat arasında oynanacak NBA Finalleri hakkında konuştu ve Heat'in neden Lakers'ı yenip 2014'ten beri ilk kez şampiyonluğu kazanabileceğine inandığını belirtti:



"Harika bir seri olacağını düşünüyorum. Bana göre Miami'nin biraz avantajı var. Bence insanlar ne kadar iyi oynadıklarını ve oyun tarzlarını gözden kaçırıyorlar.



Lakers'ın savunma tarafında oynadığı oyunu takdir ediyorum ama Miami'nin de mücadeleye hazır olduğunu düşünüyorum. Şu anda büyük bir özgüvenle oynayan oyuncuları var.



Lakers'ı ve LeBron'un 10. kez Final serisine çıkmasını asla küçümsemiyorum. Ama yine de bir takıma kendi başına liderlik edebileceğini kanıtlaması gerekiyor. Bence Anthony Davis, hücumda onlar için daha değerli olduğunu gösterse de, Miami'nin Los Angeles'ın önüne atabileceği daha fazla hücum silahı olduğunu düşünüyorum."



Lakers ve Heat arasındaki 1. maç bu gece TSİ 04.00'te oynanacak.



