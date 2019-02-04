Pippen: "Zion, MJ'den beri en heyecan verici NBA adayı"

Scottie Pippen, Duke Üniversitesi'nden NBA'e gelecek olan Zion Williamson'ın Michael Jordan'dan bu yana NBA öncesi en çok şey vadeden oyuncu olduğunu düşündüğünü söyledi.



Pippen, Williamson'ın fiziksel olarak Charles Barkley'i hatırlatan bir oyuncu olduğunu ekledi:



"Bence farklı bir oyuncu olacak. Oyunu değiştirebilecek biri olacak ve bu çocuktan özel bir şeyler göreceğiz. Sanırım oyuna getireceği fizikselliği ile Charles Barkley gibi kendisiyle eşleştirebileceğiniz bir oyuncunuzun olmadığı bir oyuncu olacak."



Zion Williamson'ın gireceği NBA Draftında 1. sıradan seçilmesi bekleniyor.



