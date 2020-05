Pippen, The Last Dance'de tasvir edilme biçiminden ötürü "öfkeli"!

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın, Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeselinde tasvir edilme şeklinden memnun olmadığı iddia edildi.



Jordan'ın belgeselinin son iki bölümü bu hafta yayınlanmış ve başarılı bir beş haftalık maratonu tamamlamıştı. Ancak, belgesel bazı eleştiriler de almıştı. Serinin büyük bir parçası olan eski Bulls yıldızı Pippen'ın belgeselde tasvir edilme şeklinden ötürü mutsuz olduğu bildirildi.



Chicago'daki ESPN 1000'den David Kaplan'a göre, Pippen, Jordan'a seride gösterilme biçimiyle ilgili 'öfkeli' ve 'çok kızgın'. Kaplan'a göre, Pippen, Jordan'ın kendisine 'bencil' demesinden ötürü mutsuz olmuştu. Pippen'ın belgeselde yer almayı kabul ettiğinde, 'kendini nasıl bir şeyin içinde bulduğunu fark etmediğini' de ekledi.



Kaplan ayrıca Pippen'ın Utah Jazz'e karşı oynanan 1998 NBA Finalleri'nin 6. maçının son birkaç dakikasına kadar hep üzerine gidildiğini düşündüğüne inandığını açıkladı. Belgeselin ilk bölümünde Jordan, Pippen'a iltifat ederken, efsane oyuncunun Bulls ile kariyerinin olumsuz anları ön plana çıkarılmıştı. İkinci bölümde, ayak bileği ameliyatı nedeniyle Pippen'ın kenarda oturması gereken 1997-98 sezonunun başlangıcı gösterilmişti.



PIPPEN, NASIL TANITILMIŞTI?



Pippen'ın sözleşmesinden memnun olmadığı ve sezonun ilk yarısını kaçırmak için yaz döneminde ameliyat olmaya karar verdiği belirtilmişti. Jordan, Pippen'ı ameliyatını geciktirdiği için 'bencil' olarak nitelendirmiş ve 1997 NBA Finalleri'nden sonra ameliyat olsaydı, oynamaya hazır olabileceğini söylemişti.



Jordan'ın ayrıca Detroit Pistons'a karşı 1990 Doğu Konferansı Finalleri sırasında Pippen'ın migrenini sorguladığı da belirtilmişti. Bulls, yıllar boyunca Pistons'ı yenmeye çalışıyordu ve en sonunda NBA Finalleri'ne yükselme fırsatı bulmuşlardı. Ancak Pippen'ın migreni, Bulls'un yenilmesinin nedenlerinden biriydi. Belgeselde Jordan, 'çok talihsiz olan şeylerden biri' olarak nitelediği 'migrenin olup olmadığını tartışamayacağını' söylemişti.



SON ŞUT ŞANSI VERİLMEDİĞİ İÇİN MAÇA GİRMEMİŞTİ



Belgesel ayrıca New York Knicks'e karşı 1994 NBA Playoff'larının ikinci turunu da ele almıştı. O sezon Bulls, Pippen'la 55-27 galibiyet-mağlubiyet derecesi yakalamış, ancak kendisine playofflardaki kritik bir maçta son şutu kullanma şansı verilmemişti. Koç Phil Jackson, atış için Toni Kukoc'u seçmişti ve Pippen da maça girmeyi reddetmişti. Takım arkadaşları ise Pippen'a, kendilerini 'terk ettiğini' düşündüklerini söylemişlerdi.



Steve Kerr, Pippen'ın davranışından dolayı özür dilediği, maç sonrasındaki soyunma odası senaryosunu anlatmıştı. Belgesel röportajında, Bulls yıldızı o zaman olan şeyin hoşuna gitmediğini, ancak bir daha olsa yine aynı şeyi yapacağını belirtmişti.



ÖNCEKİ HÜCUMU BOZAN İSİM DE PIPPEN'MIŞ



Jordan da bu durum hakkında yorum yapmıştı ve Jackson'a, "Scottie'nin bunu başkalarına unutturabileceğini hiç bilmediğini" söylediğini belirtmişti.



Raporlar ayrıca, belgeselin 1994'teki maçtan önemli detayları göstermediğini, özellikle Pippen'ın bir önceki hücumun bozulmasının sebebi olmasından dolayı, son şutun zaten kendisi ve Kukoc arasında seçilmek durumunda kaldığını ekledi.