Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, "gelmiş geçmiş en iyi takımın" 2015-16 sezonundaki Golden State Warriors değil, 1995-96 sezonundaki Bulls ekibi olduğunu söyledi.



GQ ile konuşan Pippen, 2015-16 sezonundaki Warriors takımının 73-9'luk rekor derecesine rağmen, NBA tarihinin en iyi takımı olarak kabul edilemeyeceğini açıkladı.



Pippen'a göre Warriors, 72-10 dereceli 1995-96 sezonu Bulls ekibinden daha iyi bir normal sezon derecesine sahip olsa da, şampiyonluğu kazanamamış olduğu için Bulls'dan daha iyi bir takım değil:



"Tartışma, normal sezondaki en iyi takımın hangisi olduğu üzerine. O da Chicago Bulls. Şimdi hala oynadıkları için, bu meydan okumayı halen üstlenebilirler. Ama 73 maç kazanıp kaybedemezsiniz. O şekilde en büyük takım olarak kabul edilemezsiniz. Şampiyonluğu kazanamadınız. Bunu sizden önceki takım başardı. O yüzden Warriors'tan daha iyiler."



Warriors ekibi, dokuz normal sezon maçı kaybettiği yılın playoff serilerinde de toplamda dokuz maç kaybetmişti.



