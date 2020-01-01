Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pippen: "Þikago, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer deðil"

NBA efsanesi Scottie Pippen, eski takýmý Chicago Bulls'un, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer gibi görünmediðini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
NBA efsanesi Scottie Pippen, eski takýmý Chicago Bulls'un, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer gibi görünmediðini söyledi.

Yeni genel menajer Yardýmcýsý Arturas Karnisovas liderliðindeki Bulls ön ofisi, ekibin önümüzdeki yýllarda alacaðý yön konusunda bir karar vermek durumunda. Pippen'a göre, takým, serbest oyuncu dönemi yerine Draft'a odaklanmalý:

"Ben, Draft konusunda iyi iþ çýkarýlmasý gerektiðine inanýyorum. Bana kalýrsa, geçmiþte Bulls'un baþarýsý Draft yoluyla gelmiþti. Ben, Michael ve Horace Grant o þehrin orijinal þampiyonlarýydýk. Çoðumuz Draft'tan gelmiþizdir. Draft yoluyla doðru yetenekleri bulmak durumunda olduklarýný düþünüyorum. Chicago, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer gibi görünmüyor. Asla bu þekilde yapýlanmamýþtýr. Bu yüzden, bunun olmasýný beklemiyorum."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal