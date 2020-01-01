Pippen: "Þikago, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer deðil"

NBA efsanesi Scottie Pippen, eski takýmý Chicago Bulls'un, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer gibi görünmediðini söyledi.



Yeni genel menajer Yardýmcýsý Arturas Karnisovas liderliðindeki Bulls ön ofisi, ekibin önümüzdeki yýllarda alacaðý yön konusunda bir karar vermek durumunda. Pippen'a göre, takým, serbest oyuncu dönemi yerine Draft'a odaklanmalý:



"Ben, Draft konusunda iyi iþ çýkarýlmasý gerektiðine inanýyorum. Bana kalýrsa, geçmiþte Bulls'un baþarýsý Draft yoluyla gelmiþti. Ben, Michael ve Horace Grant o þehrin orijinal þampiyonlarýydýk. Çoðumuz Draft'tan gelmiþizdir. Draft yoluyla doðru yetenekleri bulmak durumunda olduklarýný düþünüyorum. Chicago, serbest oyuncularýn hedeflediði bir yer gibi görünmüyor. Asla bu þekilde yapýlanmamýþtýr. Bu yüzden, bunun olmasýný beklemiyorum."



