Pippen: "Popovich, Kawhi'a tavsiyede bulunmamı istemişti"

Scottie Pippen, Gregg Popovich ve Kawhi Leonard arasındaki ilişki bozulmadan önce Popovich'in, kendisinden Kawhi'a oyunu konusunda tavsiyede bulunmasını istediğini söyledi.
Pippen şu şekilde konuştu: "Onunla biraz konuşmamı istedi çünkü kendisinin oyununun benim oyunumdan biraz şekillendiğini düşünmüştü. Ben de onun oyununa hayran kalmıştım ve onu izlediğimi ve daha iyiye gittiğimi de görebildiğimi söyledim. Daha iyi bir oyuncu olmak için bazı şeyler üzerine çalışabileceğini de düşündüm ve bu boşlukları doldurduğunu düşünüyorum."
Pippen, Leonard'ın içine kapanık bir insan olduğunu da ekledi: "Konuşuyordu, ama sizlerin de bildiği gibi Kawhi çok sessiz bir oyuncu, bu yüzden saha dışında pek konuşmuyor. Ama sadece oturup onunla konuşmak harikaydı."