Pippen: "Popovich, Kawhi'a tavsiyede bulunmamı istemişti"

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Scottie Pippen, Gregg Popovich ve Kawhi Leonard arasındaki ilişki bozulmadan önce Popovich'in, kendisinden Kawhi'a oyunu konusunda tavsiyede bulunmasını istediğini söyledi.Pippen şu şekilde konuştu:Pippen, Leonard'ın içine kapanık bir insan olduğunu da ekledi: