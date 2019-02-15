Pippen: "LeBron'da, Michael gibi 'clutch geni' yok"

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LeBron James, efsane oyuncu Scottie Pippen'a göre Michael Jordan ve Kobe Bryant'ta bulunan "clutch genine" sahip değil.Pip, James'in gerekli maç sonu "katil içgüdüsünden" yoksun olduğunu söyledi.Pippen, LeBron'un özellikle bu hafta Lakers'ın Atlanta Hawks'a karşı aldığı yenilgideki "vücut dilinden" hiç hoşnut kalmadığını da ekledi ve argümanını bunun üzerinde yapılandırdı.ESPN'in First Take isimli programında, Pippen şunları söyledi:ESPN sunucusu Max Kellerman, LeBron'un Jordan'ın kariyeri boyunca olduğundan daha fazla dakika oynadığını iddia ederek James'i savundu, Pippen'ın cevabı şöyle oldu: