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Pippen: "LeBron'da, Michael gibi 'clutch geni' yok"

LeBron James, efsane oyuncu Scottie Pippen'a göre Michael Jordan ve Kobe Bryant'ta bulunan "clutch genine" sahip değil.

LeBron James, efsane oyuncu Scottie Pippen'a göre Michael Jordan ve Kobe Bryant'ta bulunan "clutch genine" sahip değil.

Pip, James'in gerekli maç sonu "katil içgüdüsünden" yoksun olduğunu söyledi.

Pippen, LeBron'un özellikle bu hafta Lakers'ın Atlanta Hawks'a karşı aldığı yenilgideki "vücut dilinden" hiç hoşnut kalmadığını da ekledi ve argümanını bunun üzerinde yapılandırdı.

ESPN'in First Take isimli programında, Pippen şunları söyledi:

"LeBron'a baktığımda, Michael'ın olduğu şekilde bir oyuncu değildi. Kobe Bryant'ın olduğu şeklinde bir oyuncu bile değildi. Yani, Michael'ın içgüdüsünü, maçları ele geçirme yeteneğini, son şutu atmak isteme yeteneğini karşılaştırmaktan bahsettiğinizde, LeBron bu gene sahip değil. İçinde yok. Kobe'de o gen var. Paul George'da da biraz görüyorum. Kawhi'da (Leonard), (Russell) Westbrook'ta. Basketbol sahasında çok fazla oyuncuda bu bulunmuyor."

"Bugün burada oturup söyleyebilirim ki, geçen gece LeBron'u izledim. Maç kritikti ve topun peşinden gitmek için neredeyse hiç çaba sarfetmedi."

ESPN sunucusu Max Kellerman, LeBron'un Jordan'ın kariyeri boyunca olduğundan daha fazla dakika oynadığını iddia ederek James'i savundu, Pippen'ın cevabı şöyle oldu:

"Öyle değil. Bu clutch genidir. Nasıl kazanacağını bilmediğini ve topu ellerinde tutmaya istekli olmadığını söylemiyorum. Ama clutch genine sahip oyuncular, o topu alırlar."





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