Pippen: "LeBron, 6 yüzük almadan benden iyi olamaz"

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, hafta başındaki Michael Jordan ve LeBron James temalı dikkat çeken açıklamasından sonra, şimdi benzer bir açıklama daha yaptı.



Pip, LeBron'un kendisi gibi altı NBA şampiyonluğu kazanmadan daha iyi bir oyuncu kabul edilemeyeceğini söyledi.



Bir mekan çıkışında görüntülenen ve biraz da alkollü olduğu tahmin edilen Pippen, arabasına atlamadan önce kendisine konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:



"LeBron 6 şampiyonluk kazanmadan benden iyi olamaz."



Gülerek söylediği düşünülürse, şakayla karışık söylediği bu ifade, hafta başında "LeBron James, istatistik açısından Michael Jordan'dan önde" ifadesinden sonra ciddiye alınıp alınacak mı merak konusu.



