Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile oynama fırsatı yakalayabilmiş olmayı dilediğini söyledi.



GQ ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Pippen, geçmişte Bryant ile aynı takımda oynama arzusunu şu şekilde dile getirdi:



"Birlikte oynayamadığım ama keşke oynayabilseydim dediğim tek oyuncu, Kobe Bryant'tı.



Kobe, benim oyunu oynama ve savunma yapma şeklimi idol almıştı. Emekli olduğumdan sonra beni aramaya ve farklı şeyler hakkında sorular sormaya başlamıştı. 'Belli oyuncuları nasıl savunurum?', 'Şurada ayaklarımı nasıl hareket ettirmeliyim?', 'Şu durumda sen ne yapardın?' benzeri sorulardı.



Basketbol sahasındaki olanaklarını geliştirmek adına fikirlerimi sorardı. Kendisi oyunun harika bir öğrencisiydi ve bazen de Michael'ı bazı durumlarda nasıl savunduğumu da soruyordu. Zanaatını geliştirmeye çalışıyordu."



Birçok kişi, Bulls efsanesinin son yorumlarından sonra MJ ile arasındaki ilişkinin kusursuz olmadığını görmüş olsa da, Pippen yine de beraber oynadığı en iyi takım arkadaşının 'şüphesiz' Michael Jordan olduğunu sözlerine ekledi.



