Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "basketbolu mahvettiğini" ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğuna inandığını söyledi.



Pippen, yeni kitabı "Unguarded"da, Majestelerinin "basketbolu mahvettiğini" belirterek, gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.



Bulls efsanesi, MJ'nin "sadece sayı atmakla ilgilendiğini" kaleme alarak, bu sebeple LeBron'un hücumda her şeyi yaptığı için "NBA tarihinin en iyi oyuncusu" olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Mike'ın basketbolu mahvettiğini söyleyecek kadar ileri gidebilirim. 80'lerde parklarda oynayan herkes topu paylaşır ve takıma yardım etmek amacıyla birbirine pas verirdi.



90'larda bu sona erdi. Çocuklar 'Mike gibi' olmak istediler. Mike pas vermek, ribaund almak veya en iyi oyuncuyu savunmak istemezdi. Her şeyin onun için yapılmasını isterdi.



Bu yüzden her zaman LeBron James'in bu oyunun gördüğü en iyi oyuncu olduğuna inandım. Her şeyi yapıyor ve basketbolun asıl amacını somut bir şekilde önümüze sunuyor."



Pippen, birkaç sene önce LeBron'un Jordan ve Kobe Bryant gibi kritik atışları sokabilecek eğilime sahip olmadığını ve önemli bir maçta asla LeBron'u Jordan yerine tercih etmeyeceğini söylemişti.



90'larda altı şampiyonluk kazanan Bulls, bunu iki kez three-peat yaparak başarmıştı. Jordan ise Chicago ile 10 kez sayı krallığı, beş kez normal sezon MVP'si, bir kez Yılın Savunmacısı ve altı kez de Finaller MVP'si ödüllerini kazanmıştı.