Pippen, Jordan'a bu kez "Grip maçı" üzerinden laf attı!

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Michael Jordan'a 'Grip maçı' üzerinden laf attı.



Bir süredir "Unguarded" isimli kitabının tanıtım sürecinde eski takım arkadaşı Jordan'a verip veriştiten Pippen, bu kez de SiriusXM NBA Radio'dan Frank Isola ile yaptığı röportajda, 1998 NBA Finalleri'nin 6. maçında sırt sakatlığıyla oynamış olmasının, Jordan'ın "Grip maçından" daha fazla övgüyü hak ettiğini belirtti:



"Sana şunu soracağım: Bel fıtığıyla mı yoksa griple mi oynamak daha zor? Sırtı sakatken oynayan çok oyuncu görmüyorum ama grip olup oynayan çok kişi görüyorum. Grip yani. Hadi ama."



Pippen, Bulls ekibinin 1998'de altıncı NBA şampiyonluğunu kazanmak için 6. maçta Utah Jazz'i mağlup edememiş olması durumunda, 7. maçta oynayamamış olacağını da sözlerine ekledi:



"Hemen hemen işim bitmişti. O oyunda idare etmek için elimden geleni yapmıştım ve çok acı çekmiştim. Hala çekiyorum. Ama 7. maçta oynamazdım, ayakta duracak halim yoktu."



Jordan'ın "Grip maçı", 1997 NBA Finalleri'nin 5. maçı sırasında meydana gelmişti. Jordan ve eski antrenörü Tim Grover, bu grip benzeri semptomları bir gece önce sipariş verdiği bir pizzadan kaynaklanan gıda zehirlenmesine bağlamışlardı.



