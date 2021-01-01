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Pippen'ın "Jordan basketbolu mahvetti" ifadesi uydurma çıktı!

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "basketbolu mahvettiğini" ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu" söylediğine dair ifadeleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "basketbolu mahvettiğini" ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu" söylediğine dair ifadeleri yalanladı.

Pippen'ın yakın zamanda yayınlanan 'Unguarded' isimli kitabında yazmış olduğu iddia edilen en dikkat çekici ifadelerden bazıları, Jordan'ın 'basketbolu mahvetmiş' olduğu ve sahada yapılması gereken her şeyi yaptığı için LeBron'un 'şimdiye kadarki en iyi oyuncu olduğu' şeklindeydi.

Bulls efsanesi kısa süre önce kitabıyla ilgili ayrıntıları konuşmak üzere 'WGN News'a katıldı ve bu ifadelerin bire bir doğru olmadığını açıklayarak, MJ'in koç Phil Jackson'ın takımı devralmasından önceki oyun stilinin kazanmaya yönelik olmadığını belirtti:

"Michael'ın üçgen hücumdan önce oynadığı basketbol tarzı, kazanmaya yönelik bir tarz değildi. Buna 'oyunu mahvetti' gözüyle bakmasam da, kazanmak için oynanan bir oyun biçimi değildi."

"TAKIM SPORUNDA 'G.O.A.T.' OLAMAZ!"

Aynı röportajda Pippen, LeBron'u asla 'G.O.A.T.' olarak nitelendirmediğini belirtirken, takım sporlarında bir 'G.O.A.T.' olamayacağına inandığını da sözlerine ekledi:

"Takım sporunda en iyisi diye bir şey yoktur. Şunu açıklığa kavuşturayım... Beyzbolda da en iyisi yoktur, futbolda da en iyisi yoktur, basketbolda da en iyisi yoktur. Mesela golfte en iyisi olabilir. Teniste en iyisi olabilir. Ve belki şu anda aklıma gelmeyen başka bireysel sporlarda da olabilir.

Takım sporlarında büyük takımlar ve olağanüstü oyuncular olsa da, bu onları en iyisi yapmaz."

Pippen'ın sahte olduğu ortaya çıkan ifadelerinin, bazı 'troll' Twitter hesapları tarafından uydurularak yayılmış olduğu düşünülüyor.


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