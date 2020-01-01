Pippen: "Harden ve Westbrook, bubble'daki en iyi ikili!"

NBA efsanesi Scottie Pippen, Houston Rockets'ın yıldız ikilisi James Harden ve Russell Westbrook'un, Orlando bubble'ının en iyi ikilisi olduğunu söyledi.



Harden ve Westbrook, Rockets'ı NBA şampiyonluğuna götürmeyi hedeflerken, Pippen, USA Today'den Mackenzie Salmon'a, neden Rockets ikilisinin, bubble'daki en iyi ikili olduğunu düşündüğünü açıkladı:



"Çünkü sürekli üzerinize gelmeye devam ediyorlar. Anthony Davis ve LeBron ikilisini severim, ama daha önce hücumda yetersiz kaldıklarını birçok kez görmüştüm. Bir maçın son 5 dakikasında, o hücum gücünü ortaya koymuyorlar. Russell Westbrook ve James Harden'a baktığım zaman, onlar bunu yapıyor. 20 sayı geride de, önde de olsalar, 48 dakika boyunca bunu sürdürüyorlar. Sahada süre bitene kadar rekabeti bırakmıyorlar."



Westbrook, kuadriseps sakatlığından ötürü Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan serinin ilk iki maçında forma giyememiş olsa da, serinin 3. veya 4. maçında Harden'ın yanına katılması bekleniyor.



Harden ve Houston, şu anda seriye 2-0 liderlik ediyor.



