Pippen: "Giannis'e hayranım, Simmons da onu örnek almalı"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya "hayran olduğunu" söyledi.



SiriusXM NBA Radio ile yaptığı bir röportajda Pippen, Giannis'e olan hayranlığını dile getirerek, Yunan süperstarın "her zorluğa göğüs gererek, hiçbir şeyden kaçmadığını" iddia etti.



Pippen ayrıca Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın Antetokounmpo'yu örnek alması gerektiğini de sözlerine ekledi:



"Giannis'in oynama tarzına, her yıl kaydettiği ilerlemeye ve aşağılanmaktan korkmamasına her zaman hayran olmuşumdur. Onun airball olan üçlüklerini ve takımların onu üçlük atmaya zorladığını da görmüştük. Oyunu üzerinde gerçekten çok çalışt ve takımlar artık ona faul yapmaya başladı.



Hiçbir şeyden kaçmadı. Hatta, önüne çıkan her zorluğa göğüs gerdi. Onu gündeme getirmekten nefret ediyorum ama Ben Simmons onu örnek almalı. Aynı bu şekilde dominant oynamak zorunda."



Antetokounmpo yalnızca 26 yaşında olmasına rağmen, şimdiden iki kez MVP ödülü, bir NBA şampiyonluk yüzüğü ve Finaller MVP'si ödülü sahibi.