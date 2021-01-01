Pippen'dan Phil Jackson'a "ırkçı" suçlaması!

NBA efsanesi Scottie Pippen, Chicago Bulls'dan eski koçu Phil Jackson'ı ırkçı olmakla suçladı.



"The Dan Patrick Show"a verdiği röportajda Pippen, Jackson'ın 1994'deki bir playoff maçının son anlarında Toni Kukoc için bir hücum seti hazırlarken, bu kararı ırksal açıdan aldığını söyledi.



Pippen, Patrick'e yakın tarihli bir GQ röportajında yaptığı yorumları açıklayarak, "Neden çaylak olan Toni son saniye şutunu kullanıyor ve sen beni kenara alıyorsun? 'Irksal' demek istediğim buydu." şeklinde konuştu.



Doğu Konferansı yarı finallerinin 3. maçında New York Knicks'e karşı skor eşitken, Pippen, Jackson'ın 25 yaşındaki Hırvat çaylak Kukoc'u 1.8 saniye kala şutu atması için çağırması sonrası oynamayı reddetmişti. O sezon MVP oylamasında üçüncü sırada yer alan Pippen, Kukoc'un galibiyet için attığı şutu kenardan izlemek durumunda kalmıştı.



Patrick, Pippen'ın Jackson'ın bu kararını "ırksal bir hareket" olarak nitelendirmesine baskı yaparak, kendisine Jackson'ın "ırkçı olup olmadığını düşündüğünü" sorduğunda, Pippen'ın yanıtı, "Bunu söylemekte bir sorunum yok" şeklinde oldu.



