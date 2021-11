Pippen'dan Jordan hakkında olay açıklamalar!: "Beni küçümsedi..."

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 'The Last Dance' belgeselinde "dekor" muamelesi gördüğünü iddia ederek, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ı kendisini küçümsemekle suçladı.



Geçtiğimiz yıl ünlü belgesel serisinden memnun olmadığını açıklamış olan Pippen, yeni anı kitabı "Unguarded"da kendisiyle ve Jordan'la ilgili şikayetlerini dile getirmeye devam etti.



GQ dergisi, Pippen'ın yeni kitabından "The Last Dance" serisinde kendisinin bölümünü eleştirdiği ve Jordan'ın kendisini küçümsemekle suçladığı bir alıntı paylaştı:



"Geldiğim zor şartlara ve NBA'e giden alışılmışın dışında olan yolculuğuma odaklanan ikinci bölümde bile, hikaye MJ'e ve kazanmaya yönelik kararlılığına dönmüştü. Resmen bir dekordan başka bir şey değildim.



Beni 'sahip olduğum en iyi takım arkadaşım' diye tanımlamıştı. İstese bundan daha küçümseyici olamazdı."



Pippen, Jordan'ın belgeseldeki rolü için "milyon dolarlar" alırken, Bulls'daki takım arkadaşlarının "bir kuruş bile kazanmadığına" da dikkat çekti.



"TÜM TAKDİR MICHAEL'A GİDİYORDU..."



Efsane oyuncu ayrıca, onun gibi belgeselde kendisine saygısızlık edildiğini hisseden birkaç eski takım arkadaşıyla konuştuğunu da sözlerine ekledi:



"Her bölüm aynıydı: Baş tacı olan Michael ve kendisinden daha küçük ve ikincil kimseler olan takım arkadaşları.



Bu tanımlar, o zamanlar bize 'destekleyici kadrosu' olarak atıfta bulunmasından hiç farklı değildi.



Her geçen sezon, kazandığımız zamanlar giderek daha az takdir görüyorduk, fakat kaybettiğimizde eleştirilerin büyük bir kısmı bize yükleniyordu.



Michael 6/24 şut isabetiyle oynayıp beş top kaybı yapsa bile, kendisine hayran olan insanların ve basının gözünde Hatasız Jordan olarak görülüyordu."



"Unguarded" kitabı, 9 Kasım'da piyasaya çıkacak.